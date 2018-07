MotoGp, Pramac: strepitoso Petrucci che chiude 2° il venerdì al Sachsenring. Anche Miller (8°) alla grande

Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland - Free Practice

Alma Pramac Racing inizia nel migliore dei modi il Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland. Danilo Petrucci chiude la prima giornata di prove libere con uno strepitoso secondo posto e Jack Miller completa il superbo venerdì con una preziosa ottava posizione.Petrux è incisivo fin dal mattino e nelle Fp1 è stabilmente con gruppo di testa. Nelle FP2 il pilota di Terni lavora molto sul set up e nel time attack riesce a fare un gran giro conquistando la seconda posizione dietro a Jorge Lorenzo.Anche Jack inizia il week end con grande fiducia e nelle FP1 è al settimo posto dietro il compagno di squadra. Il pilota australiano ha qualche problema con la gomma posteriore dura a metà FP2 ma reagisce alla grande con un giro veloce che gli consente di chiudere 8° a meno di due decimi dal quarto posto di Andrea Dovizioso.P2 – Danilo Petrucci 1'21.142“Sono molto soddisfatto per questo primo giorno di prove libere. Abbiamo iniziato bene fin dal mattino poi abbiamo lavorato molto per cercare di ridurre il consumo della gomma posteriore. Forse non siamo ancora al top sul passo gara ma il feeling è davvero positivo”.P8 – Jack Miller 1'21.497“Non sono riuscito a trovare feeling con la gomma posteriore hard. Le cose sono andate molto meglio con la gomma media. Nel time attack ho spinto al massimo ma credo che abbiamo margine per fare meglio. Domani sarà importante entrare direttamente in Q2”.