MotoGp, Pramac: fantastico Petrucci sogna la pole position e festeggia la prima fila

Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland - Qualifying

Per Alma Pramac Racing è un sabato straordinario. Nel Pramac Motorrad Grand Prix Deutschland Danilo Petrucci conquista la prima fila con uno straordinario secondo posto a soli 25 millesimi di secondo da Marc Marquez. Jack Miller non riesce ad accedere alle Q2 e deve accontentarsi della quinta fila.Dopo il secondo posto delle prove libere del venerdì, Petrux inizia alla grande il sabato di qualifica chiudendo le FP3 in P2. Danilo prende fiducia nella prima run delle Q2 e nel secondo time attack fa un giro favoloso che lo porta in pole position. Negli ultimi secondi però, Marc Marquez riesce a prendersi la pole position per soli 25 millesimi di secondo.Jack non riesce ad essere incisivo nelle FP3 ed è costretto a passare dalla Q1. Nella seconda run accende il casco rosso nel T1 ma poi commette un piccolo errore che non gli consente di qualificarsi per le Q2.P2 – Danilo Petrucci 1'20.295“Il team ha fatto un grande lavoro. Sono stato veloce sia nelle prove libere che in qualifica. Ho seguito Jorge nella seconda run e questo mi ha dato un vantaggio. Ero convinto di poter fare la Pole Position ma Marc Marquez è riuscito a fare meglio. Sono comunque molto contento”.P15 – Jack Miller 1'21.183“Abbiamo provato a lavorare sul set up tra le FP3 e le FP4 per cercare di far lavorare meglio le gomme. Nelle Q1 ho provato a spingere al massimo ma non sono riuscito a fare il giro perfetto che sarebbe servito per la qualificazione alle Q2. Domani devo riuscire a fare una buona partenza”.