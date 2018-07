Campionati Italiani Lifesaving, medaglia d'oro per Caterina Ceccarelli e bronzo per la staffetta Esordienti della Virtus Buonconvento

Ai Campionati Italiani di Lifesaving Caterina Ceccarelli, nuotatrice della Virtus Nuoto Buonconvento, ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri nuoto ostacoli, sfiorando il record italiano di categoria, sfuggito solo per pochi centesimi di secondo. Nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Roma l'atleta giallonera ha fatto l'ennesima gara perfetta con un buon passaggio nei primi 50 metri e un ritorno dirompente nella seconda vasca, fermando il cronometro a 1'03", risultato che le è valso il titolo italiano di categoria in questa specialità.Caterina ha poi contribuito alla staffetta 4x50 nuoto ostacoli insieme a Camilla Tamagnini, Gaia Trabalzini e Azzurra Trevisan; le ragazze della Virtus hanno conquistato un bel quarto posto.Le più giovani della categoria Esordienti A sono salite sul podio delle gare a staffetta: Arianna Sparvieri, Silvia Belli, Emma Sganzerla e Francesca D'Avanzo si sono confermate al terzo posto, medaglia di bronzo, proprio come ai nazionali invernali di Riccione, nonostante un netto miglioramento cronometrico. Le terribili quattro hanno conquistato un'altra medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 mista con Sparvieri a stile, Sganzerla con le pinne, Belli a torpedo e D'Avanzo in chiusura, scendendo fino al crono di 2'05", anche qui in progresso rispetto alla precedente edizione.Per la Virtus si è trattato di un buon Campionato Italiano soprattutto con le categorie Esordienti A e Ragazzi, in cui la società senese è salita fino alla 14esima posizione in classifica nazionale a punti. Ora l'attenzione si sposta nuovamente sul nuoto puro vista l'imminente gara di Livorno nel prossimo weekend e dei Campionati Italiani Estivi di Roma, per i quali si sono già qualificati Caterina Ceccarelli e Andrea Pompei.