Premio Estra per lo Sport: grande successo di iscrizioni anche per la seconda edizione

In occasione della Cerimonia di Premiazione in programma ad ottobre, la Giuria assegnerà tre premi ai migliori servizi delle categorie “Televisione e radio”, “Carta stampata” e “Web e blog” per i media a valenza nazionale e territoriale per le regioni Toscana e Marche, tre Premi Speciali e due Menzioni d’OnorePrato, 17 luglio 2018 – Grande successo di iscrizioni anche per la II edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, promosso da Estra S.p.A, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e SG Plus Ghiretti & Partners, che per il secondo anno consecutivo ha voluto dare un riconoscimento a tutti i giornalisti, professionisti e pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria, ed ai praticanti delle Scuole di Giornalismo che hanno messo in luce nei loro elaborati lo sport come agenzia educativa e come strumento di responsabilità sociale e crescita per il territorio.“Raccontare le buone notizie, il fair play, puntare su quelle eccellenze capaci di coniugare lo sport con i valori dell’inclusione, ecco, sono questi i cardini su cui si fonda il Premio Giornalistico “Estra per lo Sport” – spiega il Presidente di Estra, Francesco Macrì -. Una sfida che ci ha nuovamente portato risultati davvero incoraggianti, ancora migliori di quelli che abbiamo potuto raccogliere nell’edizione precedente e che hanno mostrato esperienze esemplari e soprattutto la capacità di raccontarle e di restituirle nel pieno del loro significato più profondo. Dare spazio e premiare queste eccellenze ci pare un modo concreto di contribuire alla diffusione di un’idea alta di sport”.La Cerimonia di Premiazione si terrà ad ottobre presso la Sala Consiliare del Comune di Prato e saranno assegnati tre premi del valore di € 1.500 ai migliori servizi delle categorie “Televisione e radio”, “Carta stampata” e “Web e blog” per i media a valenza nazionale e territoriale per le regioni Toscana e Marche, tre Premi Speciali del valore di € 1.000, Premio alla Carriera, Premio Donna di Sport e Premio Redaelli, e due Menzioni d’Onore.La Giuria era composta da Francesco Macrì, Presidente ESTRA, Luigi Ferrajolo, Presidente Unione Stampa Sportiva italiana, Andrea Abodi, Presidente Credito Sportivo, Floriana Bulfon, Giornalista de l’Espresso, Marco Cherubini, Giornalista Sport Mediaset, Danilo di Tommaso, Direttore Area Comunicazione CONI, Michele Maffei, Presidente Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico, Matteo Marani, Vice Direttore Sky Sport, Alessandro Palazzotti, Vice Presidente Special Olympics Italia, Vincenzo Parrinello, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, Salvatore Sanzo, Presidente CONI Toscana, Iacopo Volpi, Giornalista Rai Sport e Alvaro Moretti, Vice-Direttore de Il Messaggero.A patrocinare il Premio sono state numerose realtà: CONI Toscana; CONI Marche; Comitato Italiano Paralimpico; Regione Toscana; Fondazione Candido Cannavò; Special Olympics; Ordine Nazionale dei Giornalisti; Ordine dei Giornalisti della Toscana; Ordine dei Giornalisti delle Marche; Federazione Nazionale Stampa Italiana; Associazione Stampa Toscana; Lega Serie A; Lega Serie B; Lega Pro; Gruppo Fiamme Gialle.