Il poliziano Alessandro Pinzuti convocato nella Nazionale di nuoto ai prossimi Campionati Europei di Glasgow

Il prestigioso risultato arriva dopo altri grandi successi a livello europeo e mondiale nella categoria Juoniores

L’atleta, che è nato e vive a Acquaviva, si allena quotidianamente negli impianti di Montepulciano Stazione

Per il fortissimo nuotatore Alessandro Pinzuti, di Acquaviva di Montepulciano, arriva il massimo riconoscimento dalla Federazione Italiana Nuoto, che lo ha convocato nella Nazionale Assoluta per i prossimi Campionati Europei che si svolgeranno a Glasgow, in Scozia, dal 3 al 9 agosto. Riconoscimento che arriva sulla scia di grandi successi riportati nella la categoria Juniores: un argento e un bronzo conquistati, rispettivamente nei 50 e 100 mt. rana in vasca lunga, agli Europei in Israele, e due bronzi ai Mondiali di Indianapolis nei 50 rana e nella staffetta 4X100.Questi risultati sono il frutto di un intenso lavoro per cui Alessandro, che continua comunque il suo percorso di studi all’Università di Perugia nel corso di Scienze Motorie, si allena quotidianamente nella piscina comunale di Montepulciano Stazione insieme alla squadra dell’ASD Sport Cortona, avendo individuato nella struttura, che è gestita dalla Uisp Siena, un impianto perfettamente idoneo per l’attività della squadra.Alessandro, che è seguito dal tecnico Gazzini fin dai suoi esordi nel mondo dell’agonismo, dal 22 luglio sarà quindi in ritiro a Ostia per affinare la preparazione in vista di un evento così prestigioso e impegnativo come gli Europei di nuoto. Ma siamo certi che a settembre, come è sua consuetudine, lo vedremo ancora una volta come volontario al Live Rock Festival di Acquaviva, in qualità di membro del Collettivo Piranha.L’Amministrazione Comunale di Montepulciano, che lo scorso anno lo aveva già premiato con una targa per i lusinghieri risultati ottenuti a livello mondiale come Juniores, non può che augurargli il più fervido “in bocca al lupo” per questi ormai imminenti Campionati Europei che porteranno a Glasgow, e nel modo migliore, il nome della città poliziana.