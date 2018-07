Torna la Salitredici sul Monte Amiata

Domenica 22 Luglio 2018 torna la celebre classica del podismo toscano con partenza da Abbadia San Salvatore e arrivo in vetta: è la xxxv edizione della gara UISP

La gara si svolge su un percorso di 13,2 km interamente in salita. Si parte dallo stadio comunale di Abbadia San Salvatore (Siena) per arrivare fino in vetta al Monte Amiata. Il percorso, chiuso al traffico ed interamente asfaltato (non è un Trail), si snoda sotto i castagni ed i faggi della montagna toscana, arrivando fino a quota “quasi” 1700 ai piedi della croce monumentale dell’Amiata.Tre i ristori per gli atleti lungo il percorso: dopo 4 km (località Catarcione), dopo 7 km (località Primo Rifugio) e dopo 9 km (località Secondo Rifugio). Infine il ristoro all’arrivo in località Terzo Rifugio – vetta Monte Amiata.Si tratta della xxxv edizione della corsa organizzata da Uisp Abbadia San Salvatore, una vera e propria classica per gli amanti del podismo del centro Italia, che vede ogni anno centinaia di partecipanti. Quest’anno anche un ospite d’onore: Giorgio Calcaterra, celebre ultrarunner, vincitore – fra le altre - per una dozzina di volte della mitica 100 km del Passatore.Insieme alla gara, sarà organizzata una camminata non competitiva di 9 km, percorribile ovviamente a piedi. Oppure, grazie alla collaborazione con i negozi di sport del paese, con i bastoncini da nordic walking, in bici classica o in eBike. Arrivo in questo caso dopo 9 km al secondo rifugio: da lì sarà possibile raggiungere la vetta per godersi l’arrivo della gara, il ristoro e una piacevole giornata in cima alla montagna!La partenza della gara è alle ore 9:30, mentre la camminata parte mezz’ora prima, alle 9:00.Traffico chiuso fino verso le 12:00 e comunque a fine gara. Presenti navette per il trasporto delle borse atleta da Abbadia fino in vetta e, una volta finita la corsa, degli atleti dal traguardo ad Abbadia dove potranno tornare per le docce.Iscrizioni su www.icron.it – informazioni e regolamento su www.amiatarunners.com