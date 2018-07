Nella quinta giornata di gara dei Campionati del Mondo Wuxi2018, la senese Alice Volpi, ha superato nella finale del fioretto la francese Ysaora Thibus con il punteggio di 15-12 conquistanto la medaglia d'oro, il primo titolo iridato della sua carriera. La Thibus, in semifinale, aveva fermato Arianna Errigo che, quindi, conferma la medaglia di bronzo dello scorso anno a Lipsia.La fiorettista senese delle Fiamme Oro era giunta in semifinale, dopo le vittorie in sequenza contro la portacolori di Hong Kong, Kimberley Cheung per 15-8 e poi contro la russa Adelina Zagidullina, dominata nettamente per 15-6. Nel turno delle 16 ha poi avuto nettamente ragione dell'ucraina Kateryna Chentsova col punteggio di 15-2, prima di affrontare ai quarti il derby azzurro contro Camilla Mancini, superata per 15-9.