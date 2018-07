"La sezione scherma del Cus di Siena con il suo presidente Giuseppe Gotti ed il direttivo della sezione esprimono grande soddisfazione per il titolo conquistato da Alice Volpi, espressione della scuola Cus che tanto ha dato alla scherma italiana.Alice nasce nel Cus e lo lascia dopo la stagione 2014/15 con un titolo mondiale individuale e due a squadre under 20, due europei individuali e altrettante vittorie nella coppa del mondo sempre under 20 oltre svariate medaglie in altre competizioni europee e mondiali per passare poi a Jesi ma restando sempre molto legata al Cus che l'ha vista nascere e crescere".