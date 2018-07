EGO Handball Cup 2018, programma e prevendita biglietti

È iniziato il conto alla rovescia per la Ego Handball Cup 2018, che prenderà il via il prossimo 27 luglio al PalaEstra di Siena.A fare da antipasto alla pallamano giocata, sarà la serata di presentazione del torneo, che si terrà al PalaEstra giovedì 26 luglio alle ore 21.30 e che vedrà anche la partecipazione di Martin Castrogiovanni, testimonial dell’evento.Le ostilità sul campo si apriranno venerdì alle 19 con i tedeschi del Gummersbach contro i norvegesi del St Hallvard ed a seguire, alle 21.15, i francesi dell’Usam Nimes Gard contro i danesi del Sydhavsoerne. Sabato 28 luglio le partite inizieranno alle ore 10 con St Hallvard contro la Ego Handball Siena, mentre alle 12.15 sarà la volta di West Wien e Sydhavsoerne. Nel pomeriggio alle ore 18 si affronteranno Gummersbach e Ego Handball, mentre alle 21.30 la giornata si concluderà con Usam e West Wien. Prima della partita con i francesi si svolgerà un’esibizione della squadra di handball in carrozzina ASALB Bastia Umbra.Domenica sono in programma le finali: alle 11 si terrà la finale per il quinto posto, alle 15 quella per il terzo mentre la finalissima è in programma alle ore 17.15. Alla fine della gara è prevista la premiazione, con la consegna del trofeo realizzato da Marcello Silvestrini, che vedrà la presenza di Martin Castrogiovanni e del giornalista e conduttore Sky Stefano Meloccaro.I biglietti per assistere alla Ego Handball Cup sono disponibili online al link https://www.ciaotickets.com/categoria/altri-sport e presso la biglietteria del PalaEstra con il seguente orario: giovedì 26 luglio dalle 19.30 alle 22, venerdì 27 dalle 17 alle 21.30, sabato 28 dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22, domenica 29 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20.