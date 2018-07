Nuoto, due atleti senesi ai prossimi campionati Italiani FIN in programma al Foro Italico a Roma

Altro importante risultato nella stagione in corso per la società Siena Nuoto. Dopo un'assenza durata undici anni, due atleti ottengono la qualificazione individuale diretta ai Campionati italiani estivi in programma a Roma (Foro Italico), dal 7 al 9 agosto.Per le ragazze è l'atleta Anna Pullano, classe 2004, a centrare l'obiettivo nei 100 Rana e nei 200 rana, per i ragazzi è l'atleta Tommaso Seri, classe 2004, a conquistare il pass nei 50 stile libero con un promettente 25.94.Rimane ancora la speranza che un terzo atleta, Marco Bernice classe 2004, vicinissimo al limite nei 100 stile libero, possa comunque rientrare in virtù di qualche slittamento delle graduatorie finali.Per la presidente Marilena Anzivino e tutta la società Siena Nuoto è enorme la soddisfazione nel vedere i propri atleti cimentarsi in un contesto prestigioso come i Campionati italiani giovanili. "Ai portacolori della nostra città va il più caloroso augurio ed un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in tutta la stagione."