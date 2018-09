AragonGP, Pramac: dopo le qualifiche Petrucci e Miller partiranno rispettivamente dalla terza e quarta fila

Gran Premio de Aragon - Qualifying

Le qualifiche del Gran Premio de Aragon si chiudono con la terza fila per Danilo Petrucci e la quarta per Jack Miller. E’ stato un buon sabato per Alma Pramac Racing soprattutto nelle FP3 dove Jack ha conquistato la qualificazione diretta alla Q2 grazie ad uno strepitoso time attack (secondo posto a 20 millesimi di secondo dal primo posto). Nelle qualifiche per la pole position Petrux non riesce a fare il giro perfetto e deve accontentarsi del 7° posto mentre Jack ha qualche problema in più e prende la bandiera a scacchi per un secondo bruciandosi la possibilità del secondo time attack.P7 – Danilo Petrucci“Sono deluso per questa qualifica. Il feeling era molto buono ma non sono riuscito a ottenere il massimo nel mio time attack. Sono comunque fiducioso per la gara di domani anche se in questo circuito soffriamo un po’ con il consumo della gomma posteriore”.P10 - Jack Miller“Abbiamo fatto una grande FP3 e mi aspettavo qualcosa in più dalla qualifica. Il team ha fatto un ottimo lavoro sul set up ma nel time attack non sono riuscito a fare il giro perfetto. Il passo gara è comunque positivo e l’obiettivo di domani è stare nella Top 10”.