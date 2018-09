CUS Siena Scherma: presentata la nuova stagione sportiva con Estra

La sezione scherma del CUS ha presentato la stagione sportiva 2018/2019 con il vicepresidente della polisportiva, Filippo Carlucci, a fare gli onori di casa alla presenza del presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Scherma, Domenico Cassina, e di Giovanna Poma in rappresentanza del main sponsor Estra, a fianco della scherma senese da non meno di 10 anni.Dopo i saluti di rito Carlucci ha illustrato le linee guida dell’attività presentando lo staff tecnico che seguirà gli atleti nella stagione 2018/2019.Per la spada David Burroni avrà la responsabilità del settore coadiuvato dalla maestra Eleonora Pieracciani e dall’allievo istruttore Marco Tanfoni. Nella sciabola il maestro Marco Danero seguirà il gruppetto dei giovani che sta crescendo in questi ultimi anni nella specialità. Per il fioretto i maestri Lio Bastianini e Daniele Giannini continueranno la loro ultradecennale collaborazione con l’aiuto dell’istruttore nazionale Adolpho Miawotoe, della maestra Cristina Boffa.Il settore dei più piccoli verrà seguito dalla maestra Lucia Cetoloni con l’aiuto di Costanza Panichi; del paralimpico se ne occuperà Filippo Pintaldi mentre per la preparazione atletica è stato confermato Tommaso Marsiglietti.Su tutti lo stimolo e la presenza costante in palestra del maestro Ruggero D’Argenio che a 90 anni continua a impartire quotidianamente lezioni in pedana e al quale la Federazione Italiana Scherma ha assegnato proprio quest’anno la “maschera d’oro”, massimo riconoscimento federale al valore tecnico.Successivamente sono stati premiati dalla rappresentante di Estra i due atleti paralimpici di ritorno dai Campionati Europei svoltisi in Italia, a Terni: Matteo Betti, Bronzo nel fioretto individuale e Alberto Morelli che ha preso parte alla prova di sciabola individuale.Inoltre un grosso “in bocca al lupo” è andato proprio al vicepresidente del CUS Filippo Carlucci (sciabola) e ai due consiglieri Fabio Miraldi (fioretto) e Simone Boccacci (fioretto) che nella prima metà di ottobre scenderanno in pedana a difendere i colori azzurri ai Campionati Mondiali Master in programma a Livorno. Sono seguite le foto di rito e un brindisi augurale.