MotoGp, Pramac: Petrucci e Miller partiranno dalla terza e quarta fila a Buriram

Thailand Grand Prix - Qualifying

Danilo Petrucci e Jack Miller chiudono le qualifiche del Thailand Grand Prix con una doppia Top 10 (rispettivamente P9 e P10) dopo aver conquistato le Q2 al termine di una fantastica FP3.Dopo il quinto posto nelle prove libere del venerdì, Petrux conferma di avere buon feeling con la sua Ducati Desmosedici GP sia nelle FP3 (P5) che nelle FP4 con un passo gara incisivo. Nelle qualifiche per la pole position, però, il pilota italiano commette un paio di errori che non gli permettono di centrare l’obiettivo delle prime due file.Jack è strepitoso nelle FP3 che chiude in seconda posizione dietro ad Andrea Dovizioso. Anche per il pilota australiano il passo gara è interessante ma nelle Q2 non riesce ad essere incisivo per migliorare il tempo delle FP3 che gli avrebbe permesso di partire quantomeno dalla terza fila.P9 – Danilo Petrucci“Non posso essere soddisfatto per queste qualifiche. Se devo essere onesto mi aspettavo di poter ottenere una seconda fila e, perché no, lottare per la prima. Ho spinto al massimo ma non avevo molto feeling in frenata. Poi ho commesso qualche errore. Domani sarà dura a causa della temperatura ma il passo gara è positivo”.P10 - Jack Miller“E’ un peccato. Non sono riuscito a dare il meglio nelle Q2 e mi dispiace molto anche perché con il team abbiamo fatto un grande lavoro sia nelle FP3 che nelle FP4. In qualifica ho sbagliato: avrei dovuto fare il mio passo ed invece ho cercato qualcuno da seguire. Sono sicuro che avrei potuto fare meglio. Sarà una gara difficile ma c’è comunque fiducia”.