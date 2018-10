Pallamano Serie A1: Ego Handball ko a Conversano

PALLAMANO CONVERSANO-EGO HANDBALL SIENA 31-27 (14-12)

Sconfitta ieri nella quinta giornata per la Ego Handball Siena, che cade in casa della capolista Conversano per 31-27, al termine di una gara nella quale i ragazzi di Alessandro Fusina hanno saputo tener testa ai vice campioni d'Italia. Al 21’ del primo tempo quattro reti separano le due formazioni (12-8), ma Siena riesce a ricucire lo strappo e ad andare a riposo con sole due reti da recuperare (14-12). I senesi sfruttano la scia positiva e riescono a pareggiare all'inizio del secondo tempo (14-14). Arriva però la reazione dei padroni di casa, che trovano l’allungo decisivo (26-20 al 20’). La Ego Handball non si dà per vinta, ma Conversano gestisce il vantaggio e si aggiudica la gara con il punteggio di 31-27, mantenendo la prima posizione in classifica.“Abbiamo disputato un’ottima partita – commenta Alessandro Fusina a fine gara – in un campo difficile come quello di Conversano. Siamo stati incollati alla gara fino alla fine anche se il punteggio è un po’ bugiardo. Siamo arrivati ad ottenere il pareggio, però non avevamo più le energie e la forza per trovare un risultato positivo. Non posso rimproverare niente ai ragazzi. Forse commettiamo ancora degli errori banali, di inesperienza, ma la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere sulla strada giusta. Non sono queste le partite da vincere, ma giocare alla pari con i vice campioni d’Italia è un’ottima iniezione di fiducia. Ora abbiamo la pausa, che ci servirà per recuperare gli infortunati che abbiamo avuto in questo primo scorcio di campionato e continuare il mini ciclo di preparazione per farci trovare nuovamente pronti alla ripresa del campionato”.Prossimo appuntamento per la Ego Handball sabato 10 novembre alle 19.00 a Merano. La partita in programma sabato 13 ottobre al PalaEstra contro la Junior Fasano, sarà recuperata giovedì 15 novembre alle 21.30.Nelle altre partite Trieste ha sconfitto Gaeta (23-29), Pressano ha battuto Cingoli 27-22, Bolzano ha espugnato Merano (19-25) e Bologna United ha perso in casa con Brixen 27-32. Oggi in campo Metelli Cologne-Cassano Magnano (ore 20.15) e Junior Fasano-Banca Popolare Fondi (ore 20).: Beharevic 2, Bucco, Carso, Degiorgio 3, De Luca 1, Di Caro, Orlovskis 6, Giannoccaro 5, Iballi 5, Lupo M., Di Giandomenico, Hermones Silva, Laera 2, Sciorsci, Maione 6, Pivetta 1, Martino. All. Tarafino: Garcia, Vermigli, Petrangeli, Santinelli 4, Ciani, Pelacchi, Borgianni 3, Nelson 5, Pesci 6, Bellini 4, Djedid 5, Varvarito, Knoll. All. Fusina