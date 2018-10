Rimandato il Rally della Val d’Orcia per l'interruzione di una strada

A pochi giorni dalla effettuazione della decima edizione del Rally della Val d’Orcia, (13-14 ottobre) gara d’apertura del Raceday Rally Terra, gli organizzatori della Radicofani Motorsport hanno dovuto richiedere alla federazione di rimandare la gara per problemi logistici.“Un vero peccato” dice Stefano Pascucci, presidente del sodalizio organizzatore della gara e prosegue “avevamo già completato il nostro lavoro e aspettavamo la gara che per noi e tutta comunità è oramai un evento ben consolidato, ma purtroppo non avendo la certezza di avere operativa una strada dobbiamo fermarci. E’ un fulmine a ciel sereno, affronteremo con la federazione la questione della data in quanto il calendario è molto fitto in questa parte finale della stagione. Ci auguriamo di trovare una soluzione anche per i numerosi appassionati che ogni anno sia in veste di conduttori che da semplici spettatori riempiono le nostre località. Ringrazio le due amministrazioni, Radicofani e San Casciano Bagni per il supporto mostrato e dato, appena avremo sviluppi terremo informati tutti quanti.”Amarezza quindi per questa momentanea sospensione, ma sicuramente tutti lavoreranno per lo svolgimento nel migliore dei modi dell’ edizione numero dieci del Rally della Val d’Orcia.