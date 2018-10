Candidatura di Siena Città dello Sport 2021: intervento di Pietro Staderini

"Da sempre inserito nel mondo sportivo senese e dedito a praticare attività sportiva ho raccolto molti input da parte di dirigenti di società, atleti e amatori che mi hanno aiutato, con sensibile spirito sportivo, ad avere un quadro conoscitivo abbastanza importante di alcune realtà senesi". Così l'inizio di un intervento di Pietro Staderini di Sena Civitas-MCS/SPQS."La Commissione Sport insediata, la previsione di Siena Città Europea dello Sport 2021, i diversi atleti che si allenano nelle strutture cittadine, ultimamente distintisi ai vari livelli su più discipline sportive, non possono che creare il momento migliore per iniziare a fare sul serio in tema di sport: a proporre e a mettere in pratica le “idee e le best pratices del mondo sportivo cittadino”.A prescindere dalle iniziative, dagli eventi o progetti previsti nel dossier di candidatura e dalle attività che saranno promosse, è necessario avere un approccio allo sport che tenda a un’impostazione di vita che cambi il cammino e il ben-essere della collettività.In coerenza anche con le linee programmatiche per la "Famiglia, welfare e sussidiarietà" dell'assessorato Servizi Sociali e Sanitari, dove il benessere fisico e mentale devono portare, tra l'altro, a una "cultura delle attività sportive e motorie utili a uno sviluppo psicofisico adeguato, sia in età giovanile che per un invecchiamento attivo", occorre la costruzione di un percorso condiviso che porti a una sensibilizzazione culturale allo sport e a una vita e-ducata al movimento fisico e alla pratica sportiva.Dobbiamo quindi promuovere un dibattito a tutti i livelli e con tutti gli attori interessati (enti, associazioni sportive, istituzioni scolastiche e socio-sanitarie, ecc) per incoraggiare e diffondere tale tipo di impostazione.Necessaria a questa fase sarà una vision e una sensibilità particolare da parte dell'Amministrazione con un input strategico-politico sul tema dello sport in tutte le sue sfaccettature.La proposta da sviluppare in sinergia con i vari soggetti attivi sul territorio, non deve consistere solo in eventi, progetti e programmi. Per vincere la sfida dovremmo dare un carattere distintivo alla nostra attività: un’impostazione culturale diversa e pro-attiva verso lo sport. Lo stile di vita "sportivo" dovrà essere una forma mentis e un modus vivendi la quotidianità.E-ducare a ragionare sportiva-mente e impostare l’attività amministrativa in quest'ottica, coerenti con ciò che ci vogliamo prefiggere, sarà a carta vincente.Azioni conseguenti a questa impostazione saranno le corrette manutenzioni delle nostre infrastrutture sportive e le relative giuste gestioni.L'invito da rivolgere all'Amministrazione è quello di favorire un confronto con tutte le realtà sportive senesi e con tutti gli interessati affinché nasca una visione che porti la nostra collettività dagli eventi sportivi alla cultura sportiva."