La senese Elisa Galvagno campionessa italiana di motocross femminile under 17 per la stagione 2018

Con la gara di Lesignano de’ Bagni (PR) si è chiusa per Elisa Galvagno, quattordicenne motocrossista senese, la stagione del Campionato italiano di motocross femminile, una stagione intensa e ricca di emozioni, con un avvio di campionato ottimo già dalla prima tappa che la fa balzare agli onori della cronaca per la sua grinta e determinazione, conquistando sin da subito il primo posto nelle under 17 e il quarto assoluto in Campionato.In tutte le gare la Galvagno è stata protagonista di ottime prestazioni, soprattutto in quella di Montevarchi, dove con un giro veloce si è aggiudicata la pole position che le ha permesso di aggiudicarsi il primo posto in griglia, di cui è stata protagonista assoluta.La stagione per Elisa si conclude nel migliore dei modi portando a casa il secondo titolo consecutivo di campionessa italiana di motocross femminile under 17 e di un 4 posto assoluto a pochi punti di distacco dalla terza.Con l’arrivo dell’inverno si prospetta un lungo periodo di duro allenamento, che le servirà a prepararsi fisicamente e a migliorare la tecnica, la velocità e l’aspetto mentale. Elementi che gli serviranno ad essere pronta alla stagione 2019 per il grande salto di categoria, ovvero la partecipazione al mondiale di motocross femminile. Campionato che avrà tappe in svariate parti d’Europa come Inghilterra, Germania Italia, Repubblica Ceca, Portogallo ecc..La senese correrà con le moto giapponesi Yamaha 125, per i colori del team “CERES 71”, ringraziando il proprietario Massimo Ceresoli per l’opportunità concessogli.La Galvagno continuerà ad essere allenata dal pluricampione mondiale di motocross Alessio Chicco Chiodi, che oltre all’aspetto allenamenti, curerà la parte tecnica delle moto insieme al meccanico Diego Saiani.Per il terzo anno consecutivo, elisa sarà affiliata al moto club Megan Racing di Borgo San Lorenzo (Fi), ringraziando il presidente Floriano Raspanti per la fiducia che ripone in lei.