Tennis Serie A2: il TC Sinalunga per fare il bis casalingo contro Rovereto

Per la seconda domenica consecutiva la compagine di Serie A2 maschile del Tennis Club Sinalunga scenderà in campo tra le mura amiche (ore 10.00, ingresso libero) ospitando il Tennis Club Rovereto.L’obiettivo per i ragazzi capitanati da Diego Alvarez è di fare il bis rispetto alla sfida dominata contro Cagliari: anche questa volta ci sarà dall’altra parte della rete un avversario sulla carta sfavorito, che per il momento ha perso entrambi i match disputati, ma se dovessero essere schierati elementi come lo spagnolo Marc Giner (numero 546 al mondo, con un passato tra i primi 300) e come Andrea Stoppini, diventato celebre per aver battuto in carriera Andre Agassi a Washington, meritano il massimo rispetto.Dalla sua il Tc Sinalunga può far leva sugli elementi positivi emersi alla prima giornata, come la forza dirompente del brasiliano Bruno Sant’Anna (numero 430 al mondo) e il livello ormai assodato dei giovani “vivaisti” Matteo Gigante e Marcello Serafini.