MotoGP, Pramac Racing: strepitosa prima fila per Miller (P3). Sabato molto difficile per Petrucci (P15)

Grand Prix of Japan - Qualifying

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone regalano a Jack Miller una straordinaria prima fila, la terza nella stagione dopo la Pole Position in Argentina ed il secondo posto a Misano. Per Danilo Petrucci un sabato molto difficile con un errore nel momento migliore della Q1.Jack conferma le buone sensazioni del venerdì e nelle FP3 conquista ancora una volta la qualificazione diretta alle Q2. Il pilota australiano va fortissimo nelle FP4 e in Q2 è strepitoso. Dopo il primo giro della seconda run è in pole position, poi nel secondo giro, dopo il miglior T1, commette un errore chiudendo però in prima fila dietro a Dovizioso e Zarco.Petrux sembra aver superato i problemi del venerdì ma un crash nel time attack delle FP3 non gli permette di qualificarsi alle Q2. Il passo gara nelle FP4 (quinto tempo) da grande fiducia e nella prima run delle Q1 Danilo è in testa. Nel T1 dell’ultimo time attack è casco rosso ma un errore nel T2 non gli permette di qualificarsi alla Q2. Petrux partirà dalla quinta fila.P15 – Danilo Petrucci“E’ un week end molto difficile. Venerdì abbiamo fatto una scelta sbagliata sul set up ma nelle FP3 il feeling era buono. Purtroppo le qualifiche non sono andate come speravo. Partire dalla quinta fila sarà dura ma il passo gara è positivo. L’obiettivo è quello di arrivare in Top 10 per prendere punti preziosi”.P3 - Jack Miller“Sono molto felice per questa qualifica. Il team ha fatto un grande lavoro ed il feeling con la moto è stato molto buono fin dalle prove libere. Nel secondo giro del time attack pensavo di poter conquistare la Pole Position e ho spinto al massimo, probabilmente oltre il limite. Va bene così. Ho grande fiducia per la gara”.