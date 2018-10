MotoGP Pramac Racing: Petrucci chiude al nono posto. Miller parte bene ma cade all’undicesimo giro

Grand Prix of Japan - Race

Il #JapaneseGP si chiude con la TOP 10 di Danilo Petrucci ed il buon week end di Jack Miller che dopo la prima fila conquistata nelle qualifiche del sabato combatte con il gruppo di testa prima di cadere all’11° giro.Petrux parte 15° e nei primi due giri riesce a recuperare 3 posizioni. Al quarto giro, però, commette un errore che gli fa perdere contatto con la Top 10. Il pilota di Terni rimane concentrato ed un buon passo gara (46 alto) gli consente di conquistare la nona posizione dopo le cadute di Iannone, Miller e Dovizioso.La partenza di Jack è molto buona. Il pilota australiano gira secondo alla prima curva e prova a stare in zona podio. Il passo gara dei suoi avversari, però, è migliore e all’11° giro cade quando era in 8° posizione.P9 – Danilo Petrucci“Volevo fare la Top 10 dopo un week end difficile e ci sono riuscito anche se mi hanno aiutato alcune cadute. Sono contento di aver preso alcuni punti anche se per la classifica Independent Crutchlow sta facendo grandi risultati. In Australia devo fare meglio e non vedo l’ora di essere a Philip Island”.DNF - Jack Miller“E’ un peccato soprattutto perché il week end è stato davvero positivo. Il passo gara non era male e sentivo di poter tornare vicino a Rins e Iannone ma dopo aver subito il sorpasso di Zarco ho sbagliato una frenata e sono caduto. Adesso andiamo in Australia e voglio fare bene nel mio Home-GP”.