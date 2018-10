Tennis, Serie A2 femminile: per il CT Siena tutto liscio in casa con Trento

Le senesi, guidate dall’ungherese Agnes Bukta, lasciano le briciole alle avversarie di giornata

Fila liscio come l’olio il secondo impegno stagionale del Ct Siena nel campionato di Serie A2 femminile. Nel giorno del debutto casalingo, davanti ad un pubblico davvero numeroso, le ragazze guidate da Massimo Ardinghi lasciano le briciole all’avversario di turno, il Tc Trento, che racimola in totale tredici games nei quattro incontri disputati.Una giornata senza difficoltà è stato il palcoscenico perfetto per assistere all’esordio di Agnes Bukta, ungherese numero 606 delle classifiche mondiali con un best ranking tra le prime 300 giocatrici del pianeta: la tennista magiara, assieme alle altre big Laura Pous Tio e Corinna Dentoni, oggi assenti, potranno dare un contributo fondamentale per il proseguo della manifestazione. Va tutto liscio anche negli altri singolari per Federica Grazioso, all’ottavo anno consecutivo con la maglia senese, e per la giovane Chiara De Vito, che concede appena un gioco a Timossena Milenkovic. Il successo del duo Bukta/De Vito a risultato ormai deciso rende ancora più rotondo il risultato a favore del team di Vico Alto.Ct Siena – Tc Trento 4-0Agnes Bukta (S) b. Beatrice Caruso (T) 62 61Federica Grazioso (S) b. Lucrezia Maffei (T) 62 62Chiara De Vito (S) b. Timossena Milenkovic (T) 60 61Bukta/De Vito (S) b. Caruso/Maffei (T) 63 62