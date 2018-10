Tennis Serie A2 maschile: il TC Sinalunga supera nettamente la capolista Rovereto

I giovani trascinano a una rotonda vittoria la compagine chianina, imbattuta in testa alla classifica

Secondo impegno casalingo consecutivo e secondo successo nel campionato di Serie A2 maschile per il Tennis Club Sinalunga, che schianta con un netto 6-0 il Tc Rovereto. Sulla carta la sfida ai trentini si preannunciava un incontro equilibrato, invece il campo ha emesso tutt’altro verdetto: una vittoria mai in discussione, in cui la compagine capitanata da Diego Alvarez non ha concesso agli avversari né un match, né un set, dimostrando una netta superiorità.L’elemento più positivo per la squadra locale è la grande prestazione sia di Matteo Gigante che di Marcello Serafini, entrambi chiamati a scendere in campo da titolari come “vivaisti”. In particolare Gigante ha strabiliato per la sua autorevolezza contro un avversario come Andrea Stoppini, ex numero 161 al mondo, passato alle cronache per aver sconfitto a Washinghton nel 2006 niente meno che Andre Agassi: il sedicenne laziale non ha avuto il minimo timore reverenziale di fronte a un giocatore “pesante” come il trentino e lo ha domato agilmente in due set. Molto bene anche Pietro Licciardi e il brasiliano Bruno Sant’Anna, al secondo successo in sette giorni, i cui punti hanno sancito la matematica vittoria: non pago, Sinalunga ha conquistato anche i due doppi rendendo il risultato finale ancora più rotondo.Tc Sinalunga – Tc Rovereto 6-0Bruno Sant’Anna (S) b. Marc Giner (R) 61 64Marcello Serafini (S) b. Nicola Carollo (R) 62 63Matteo Gigante (S) b. Andrea Stoppini (R) 64 62Pietro Licciardi (S) b. Nicola Vidal (R) 60 61Licciardi/Sant’Anna (S) b. Segarizzi/Barozzi (R) 60 61Galuppo/Gigante (S) b. Giner/Vidal (R) 62 75