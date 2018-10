Pallamano Poggibonsese: al via i campionati regionali senior e giovanili

E’ la serie B maschile la prima formazione della Pallamano Poggibonsese a scendere in campo, avversari il Prato in casa loro. Quest’anno e’ cambiato molto ad iniziare dall’allenatore Frullano che ha lasciato la direzione tecnica per motivi familiari. E’ arrivato Vincenzo Malatino una vera garanzia in panchina. Avra’ a disposizione la rosa di ragazzi più ampia delle ultime stagioni e l’ambizione e’ di tornare presto nella categoria superiore.Con sei giocatori, potenzialmente titolari, ancora fermi per vari motivi, il campionato inizia con sotto l’incertezza.Al fischio d’inizio c’é tensione in campo perché gli avversari giocano duro e noi siamo fisicamente più leggeri. La Poggibonsese è subito sotto per 3-1 ma con la realizzazione di due rigori arriva il pareggio e poi al 15” primo vantaggio 6-4. Per tutto il primo tempo e’ stata la difesa quasi perfetta a caratterizzare la prestazione, dopo 30 minuti si chiude sul 12-6.La durezza della preparazione precampionato e la panchina corta influiscono sul rendimento del secondo tempo e portano a qualche errore di troppo sia in attacco che in difesa. Il Prato ne approfitta e piano piano riesce a erodere il vantaggio fino al 21-20 a cinque minuti dalla fine. Malatino chiede il time-out, nuovo assetto in campo che porta i suoi frutti perché il parziale di 4-1 chiude la partita sul 25-21.Vittoria non scontata accolta con grande soddisfazione da tutti.Anche le formazioni giovanili in campo: U15M a Borgo San Lorenzo contro la Fiorentina Handball .Vittoria facile dei ragazzi di Ghini, con un perentorio 31-13 fanno loro il risultato con gli avversari con problemi di formazione, resta però una prestazione non brillante con alcune cose da rivedere.I ragazzi dell’17M giocavano a Bastia, il risultato che alla fine é stato favorevole per 44-19, e di conseguenza non è stato un bel gioco. Il mister Riccardi ha visto poco amalgama in campo ”c’e’ da lavorare” ha detto e i ragazzi lo sanno.In definitiva un fine settimana piu’ che positivo’ un buon inizio fa sempre crescere la fiducia nei propri mezzi e la voglia di allenarsi meglio.