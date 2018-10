CUS Scherma Estra: risultati delle prime gare degli schermitori cussini, Carlucci festeggiato in palestra

Si è aperta col botto la stagione del CUS Siena Scherma Estra, dopo la conquista del titolo mondiale Master di sciabola da parte di Filippo Carlucci che ha festeggiato negli impianti dell’Acquacalda con lo staff tecnico e il gruppo under 14, ci sono stati ottimi risultati anche da parte degli under 14, under 17 e assoluti.Nell’under 14 Camilla Bonechi ha conquistato a Pisa la finale allieve-ragazze nella prima prova del Trofeo nazionale del Granducato di fioretto classificandosi settima. Nel tabellone delle 32 si erano qualificate anche Matilde Calamassi, Sara Grasso e Greta Bucciarelli. Nelle bambine–giovanissime tabellone da 32 per Francesca Telese al suo debutto e da 64 per Agata Cerpi e Caterina Venturini. Nei maschietti-giovanissimi tabellone da 32 per Riccardo Santaniello e Pietro Corsini.A Pistoia, nella qualifica regionale di spada per la prima prova nazionale assoluta, bell’argento di Daniele Catallo che cede solo all’esperto padrone di casa Gori; il giovane Manuel Ceroni al suo rientro in una competizione importante dopo una lunga assenza cede solo al vincitore della gara Gori chiudendo in 24ª posizione che gli è sufficiente per la qualificazione.A Legnano nell’under 17 bella prova nella spada femminile per Caterina Ricci, che al suo primo anno in categoria si classifica 39ª su 350 alla prima prova del Campionato italiano e acquisisce il diritto a disputare la prima prova nel Campionato italiano under 20; tabellone da 256 per Matilde Legnaioli e Letizia Rapezzi così come Matteo Nieto Kosta in campo maschile.