Tennis, Serie A2 femminile: a Sassuolo il Ct Siena per proseguire la striscia vincente

Domenica prossima impegno delicato in casa delle emiliane, guidate dall’azzurra Beatrice Torelli

L’obiettivo è mantenere la rotta e proseguire nella striscia vincente. Il Circolo Tennis Siena sarà impegnato domenica (inizio ore 10.00) in casa dello Sporting Club Sassuolo, altra compagine del girone del Campionato di Serie A2 femminile fino a questo momento imbattuta. Le emiliane sono avversarie di livello da prendere con le molle, con la peculiarità di avere una rosa completamente italiana con Beatrice Torelli singolarista numero 1, interessante ventunenne con un passato attorno alla seicentesima posizione delle classifiche mondiali.Da parte sua fino a questo momento il Ct Siena ha fatto ruotare le sue “big”, la spagnola Laura Pous Tio (ex numero 72 al mondo), l’ungherese Agnes Bukta (numero 606 al mondo) e Corinna Dentoni (ex numero 132 delle classifiche mondiali): a prescindere da chi farà scendere in campo, il capitano del Ct Siena Massimo Ardinghi sa di poter contare, in ogni caso, su soluzioni affidabili…