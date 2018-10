Il Siena Hockey si impone con fatica a Sarzana

Buona la prima, ma con che fatica. Il Siena Hockey si impone all’esordio in campionato con una vittoria per 12-10 a Sarzana, sfatando un tabù che durava ormai da troppo tempo, ma per riuscirci ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie al termine di una battaglia in cui gli attacchi hanno recitato un ruolo da protagonista mentre le difese hanno lasciato molto a desiderare e tutto ciò da ambo le parti.Partita dai due volti, con un primo tempo nel quale il Siena è apparso giù di tono, lasciando sin troppo spazio ai padroni di casa che hanno chiuso in vantaggio 5-2, mentre nella ripresa i senesi hanno decisamente preso in mano le redini dell’incontro capovolgendo completamente l’inerzia della gara. E dire che la gara era iniziata bene: dopo appena 1’15 il Siena è in vantaggio grazie al neo acquisto Nerozzi. Il gol consente ai senesi di gestire la parte iniziale della partita con la tranquillità del vantaggio, ma senza peraltro riuscire ad incrementarlo: di ciò alla fine ne approfittano i padroni di casa che in un minuto ribaltano il risultato. Infatti all’11’ Rispogliati segna il gol del pareggio ed al 12’ è la volta di Piccini ad andare a bersaglio. Galvanizzati dal vantaggio, i padroni di casa continuano a premere sull’acceleratore ed allungano ulteriormente ancora con Piccini al 16’ e con Rispogliati al 18’. Il Siena avrebbe l’occasione per accorciare con Achilli, che però non riesce a trasformare la punizione di prima concessa al 19’ per un fallo grave di Zanfardino: i senesi rimangono in superiorità numerica ed alla fine centrano il bersaglio con Borracelli al 20’. Ma è ancora il Sarzana ad allungare con Pauletta al 22’ che fissa il risultato sul 5-2 con il quale le due squadre vanno al riposo. La ripresa comincia malissimo per il Siena: dopo nemmeno un minuto Salvadori viene pescato in fallo grave e la conseguente punizione di prima viene trasformata dal solito Piccini. Siamo sul 6-2 e la partita potrebbe essere virtualmente chiusa, ma finalmente il Siena riesce a riorganizzarsi e ad iniziare una rimonta impressionante. A “suonare la carica” è Nerozzi al 3’, cui fa seguito Tisato un minuto dopo che realizza il gol del 6-4. Il Sarzana prova a ricacciare indietro il Siena ancora con Piccini al 6’30 ma passano 30 secondi ed il Siena va di nuovo a bersaglio con Tisato. Al 10’ inizia il personale show dell’allenatore-giocatore Achilli che realizza la prima delle sue 5 reti complessive della serata e dopo un minuto Nerozzi completa la rimonta siglando il gol del 7-7 per poi realizzare al 12’ il suo quarto centro personale con il quale i senesi mettono la freccia del sorpasso. Ci pensa ancora Piccini a tenere a galla i padroni di casa andando a bersaglio al 14’ ma al 15’ Rispogliati commette fallo grave e stavolta Achilli non fallisce la trasformazione della punizione di prima che riporta in vantaggio i suoi. E’ poi ancora il numero 3 bianco-nero-verde a creare l’allungo definitivo andando a bersaglio due volte in 15 secondi al 17’ della ripresa. Il Sarzana tenta la reazione ma riesce solo ad accorciare al 22’ con Louizi, ma ad un minuto dalla sirena finale è ancora Achilli a timbrare il cartellino realizzando il gol del definitivo 12-10 per il Siena.: Franceschini, Bagnone, Louizi, Piccini, Pauletta, Tavoni, Zanfardino, Rispogliati, Pelaia. All. Berretta: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Salvadori, Paglicci, Lazzeri, Nerozzi, Tisato, Borracelli, Mariotti. All. AchilliArbitro: Rossi di ViareggioMarcatori: 1’ Nerozzi, 11’ Rispogliati, 12’ e 16’ Piccini, 18’ Rispogliati. 20’ Borracelli, 22’ Pauletta. S.t.: 1’ Piccini, 3’ Nerozzi, 4’ Tisato, 6’30 Piccini, 7’ Tisato, 10’ Achilli, 11’ Nerozzi, 14’ Piccini, 15’, 17’ e 17’15 Achilli, 22’ Louizi, 24’ Achilli