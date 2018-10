MotoGP, Pramac Racing: Petrucci è in grandissima forma e chiude secondo le prove libere. Miller ottavo con fiducia

Michelin® Australian Motorcycle GP - Free Practices

Un venerdì estremamente positivo per Alma Pramac Racing sul circuito di Philip Island. Danilo Petrucci e Jack Miller iniziano nel migliore dei modi il Michelin® Australian Motorcycle GP girando forte sia nelle FP1 che nelle FP2.Petrux trova un grande feeling con la sua Ducati Desmosedici GP fin dal mattino (P3) e nel pomeriggio si conferma ad altissimo livello chiudendo in seconda posizione dietro ad Andrea Iannone.Jack si presenta ai suoi tifosi con una superba FP1 che chiude in seconda posizione. Nelle prove del pomeriggio il pilota australiano è costantemente nel gruppo dei primi e chiude in 8° posizione.P2 – Danilo Petrucci“Sono molto contento. Ho fatto un bel giro anche se ho usato Vinales come riferimento. Sento di avere un grande feeling con la moto. Ho fatto un reset rispetto al Giappone dove ho commesso degli errori. Con le gomme nuove sono molto veloce ma in gara sarà fondamentale gestire il consumo”.P8 - Jack Miller“Sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto anche se il risultato non è il top. Nel time attack delle FP2 le gomme non hanno lavorato al meglio. Abbiamo alcune cose da sistemare sulla moto ma sono comunque fiducioso. Per domani dovremo migliorare la nostra velocità”.