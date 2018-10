Il 9° Tuscan Rewind pronto al debutto nel tricolore ''Terra'' per chiudere il campionato italiano di rally

In programma per il 24 e 25 novembre, sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra e proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle armoniose campagne del senese, forte di un percorso di caratura mondiale

A neppure dieci anni dalla sua nascita, il Tuscan Rewind, una delle più avvincenti ed esclusive manifestazioni di rally a livello nazionale e non solo, si è vestita del blasone tricolore.La gara organizzata da Prosevent, infatti, dopo otto stagioni in cui ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il movimento rallistico internazionale, per la nona edizione è stata promossa al rango “tricolore”: sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra.Il rally, il 24 e 25 novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento, attraversando gran parte delle strade della provincia di Siena.Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato nella prestigiosa location dei vini pregiati a livello internazionale, una zona impegnata a coniugare la salvaguardia del suo ancora notevole patrimonio storico-culturale ed ambientale con la comunicazione di un territorio dai caratteri unici.Oltre alle vetture “moderne” sono ovviamente riconfermate con forza anche le vetture storiche, quelle con cui la gara è nata e con le quali si vuole proseguire la tradizione. Una tradizione che ha avuto la sua fortuna in virtù di un percorso da sogno, che anche in questa edizione ricalcherà alcune strade utilizzate nel passato dal passaggio del mondiale rally di Sanremo negli anni ottanta.Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le Amministrazioni locali e molti partner di prestigio è ultimato, avendo disegnato un percorso punteggiato da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse per un totale competitivo di 100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.PROGRAMMA DI GARASabato 27 ottobreApertura iscrizioniVenerdi 16 novembreChiusura iscrizioniSabato 17 novembre09:30/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 - Montalcino (SI)10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorsoVenerdi 23 novembre09:00/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 - Montalcino (SI)09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Castello Banfi, Castello di Poggio alle Mura, Montalcino (SI) 17:00 Apertura Parco Assistenza - Via Lizzardi - Buonconvento (SI) - GPS: N 43°07’59.2’’ - E 11° 29‘01,4’’ Montalcino (SI)18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti iscriU allo shakedown - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)19:00/20:00 Verifiche amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscriU allo shakedown - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)20:00/22:30 Verifiche tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)21:00/22.30 Apertura Sala Stampa - c/o OCRA - Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)Sabato 24 novembre07:00 Apertura Parco Assistenza - Via Lizzardi - Buonconvento (SI)07:00 Apertura Sala Stampa - c/o OCRA - Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)08:00/11:00 Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”08:30/09:30 Verifiche amministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)09:00/10:00 Verifiche tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)10:30 Esposizione Elenco Ammessi alla partenza - Ordine di Partenza14:25 Partenza Rally - Enoteca Bruno Dalmazio - Via Traversa dei Monti 214 - Montalcino (SI) 14:30 Pedana di Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del Popolo - Montalcino (SI) 16:10 Arrivo 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI)Domenica 25 novembre08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di classifica16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo - Piazza del Popolo - Montalcino (SI)16:30 Parco chiuso - Parcheggio Sperone - Montalcino (SI)16:45 Verifiche tecniche post-gara17:30 Esposizione classifiche - c/o Albo di gara17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari.