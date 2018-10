Tennis Serie A2: la prima trasferta del Tc Sinalunga sarà subito big match

A Reggio Emilia, sui campi in sintetico, impegno trappola per i ragazzi capitanati da Diego Alvarez

Domenica prossima (inizio ore 10.00) sarà la volta della prima trasferta per il Tennis Club Sinalunga nel campionato di Serie A2 maschile. Sarà subito l’impegno più arduo e delicato sui campi in sintetico del Ct Reggio, attuale capolista del girone con sette punti su tre incontri disputati.A livello di ranking Sinalunga vanta una decisa superiorità rispetto agli emiliani, ma analizzando più in profondità il divario non è così netto. Da una parte i reggiani sono specialisti assoluti dei campi in veloce, come il numero 1 Andrea Guerrieri, le cui traiettorie mancine si sposano decisamente meglio sul rapido, o come Corrado Degli Incerti Tocci, pericolosissimo e talentuoso singolarista numero 4. Dall’altra parte i ragazzi capitanati da Diego Alvarez sono certamente più a loro agio sui campi in terra rossa, come dimostrano le due vittorie su due nelle sfide giocate sul rosso di Sinalunga: ad eccezione di Marco Miceli, tutti i sinalunghesi non amano i terreni veloci e dovranno mettere a punto il loro gioco per proseguire la striscia vincente anche a Reggio Emilia.