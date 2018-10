Siena Hockey-Rotellistica Camaiore, esordio casalingo nel campionato di Serie B per i senesi

Si prospetta una vera e propria “indigestione” di hockey questo sabato alla pista di Colonna San Marco.Sono infatti in programma gli esordi di entrambe le squadre del Siena Hockey: per prima è la squadra Under 15 diretta da Marco Mantovani che è alla prima stagionale assoluta e riceve la visita dei pari età del Follonica B con inizio alle ore 17.30, mentre alle 20.45 è la volta della squadra di serie B che invece fa il suo esordio casalingo ricevendo la visita del Camaiore dopo la beneaugurante vittoria conquistata nel posticipo di mercoledì scorso sulla difficile pista di Sarzana.Per il gruppo diretto da Achilli si tratta di una ulteriore cartina di tornasole per saggiare l’evoluzione dell’intesa fra i componenti la rosa dopo quanto visto sia in occasione dell’amichevole di 15 giorni fa contro il Prato che soprattutto dopo la gara con il Sarzana. In entrambi i casi la squadra è apparsa ancora appesantita dal lavoro preparatorio cominciato ad inizio settembre e la manovra messa in atto non ha ancora la necessaria ed auspicabile fluidità: peraltro se in questa fase il gioco non è brillante ma i punti arrivano ugualmente, viene da pensare che quando finalmente il gruppo riuscirà a trovare una condizione ottimale ed una adeguata intesa il gioco che ne scaturirà potrà essere di elevato livello tecnico e spettacolare. Va comunque considerato il fatto che il test di Sarzana è solo parzialmente attendibile, dal momento che la squadra senese negli ultimi anni ha sempre sofferto in occasione delle partite disputate sulla pista ligure, tanto che nelle precedenti due stagioni è sempre uscita sconfitta. Già il fatto di aver portato a casa l’intera posta in palio e per giunta in rimonta consente di poter dire come se non altro a livello di carattere e caparbietà nel cercare il risultato i senesi ne hanno da vendere: basti pensare al fatto che la squadra era sotto 6-2 ad inizio secondo tempo per poi riuscire a piazzare un parziale di 10-4 che ha consentito di ribaltare completamente le sorti della gara. Appare altrettanto evidente come ci sia da lavorare con ancora maggiore intensità sulla fase difensiva che palesemente ha rappresentato il tallone d’Achille della squadra sia in questa occasione che nel corso della citata amichevole con il Prato.La partita di questo sabato giunge quindi a proposito per saggiare ulteriormente lo stato dell’arte: il Camaiore è, al pari di Siena, AS Viareggio e Grosseto, una delle formazioni maggiormente indiziate per l’accesso alle final eight e fra l’altro è reduce da una inaspettata sconfitta fra le mura amiche maturata domenica scorsa contro il Prato 54 che costringe i versiliesi ad un immediato cambio di passo perché, anche se il campionato è appena iniziato, non vorranno certo perdere terreno sin dalle prime battute per poi essere costretti ad una rincorsa non sempre facile.Se i “grandi” della serie B hanno le loro brave gatte da pelare, compito simile toccherà anche alla Under 15: la squadra B del Follonica rappresenta infatti un ottimo banco di prova per comprendere il livello raggiunto dal gruppo senese che vede alcune novità al suo interno. Infatti al fianco di Cartoni, Cellesi, Bigliazzi, Valenti e Luca Mantovani sono arrivati a dar manforte il fratello di quest’ultimo, Matteo, il portiere follonichese Diego Betti ed il recuperato Maiorano, mentre hanno cessato l’attività Gentili e Parri, quest’ultimo per trasferimento della famiglia, e Strada quest’anno si è accasato con il Puma’s di Viareggio. Queste assenze sono sicuramente un peccato, dal momento che i ragazzi erano perfettamente integrati nel gruppo, ma al tempo stesso i nuovi arrivi sapranno fornire il loro altrettanto valido contributo alla causa del Siena Hockey.