MotoGP Pramac Racing: Miller e Petrucci ok, partiranno rispettivamente dalla seconda e terza fila - FOTOGALLERY

Le qualifiche di Philip Island si concludono con un risultato molto positivo per Alma Pramac Racing che schiererà Jack Miller e Danilo Petrucci rispettivamente in seconda e terza fila sulla griglia di partenza del Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix.Dopo aver conquistato la qualificazione diretta alla Q2 grazie alle ottime prestazioni nelle prove libere del venerdì, Jack e Petrux combattono anche contro le condizioni meteo, in particolar modo contro il forte vento che condiziona le qualifiche per la Pole Position.Jack entra per primo in pista malgrado qualche goccia di pioggia e nella prima run ottiene il tempo che vale la sesta posizione e la soddisfazione di essere la prima Ducati in griglia.Petrux soffre in particolar modo il vento contrario e dopo aver fatto registrare l’ottavo tempo nella prima run, nel secondo time attack non riesce a trovare le condizioni per potersi migliorare.P8 – Danilo Petrucci“Ho sofferto molto il forte vento. Sono il pilota più grosso in MotoGP e queste condizioni mi hanno un po’ penalizzato. Sono comunque fiducioso di poter fare una buona gara. La sfida per il premio Independent? Zarco parte davanti ma prima di tutto mi dispiace per Cal: gli auguro di tornare presto in pista”.P6 - Jack Miller“Sono entrato per primo in pista e non è stato facile girare sempre da solo. Sarebbe però potuta essere la strategia giusta se avesse iniziato a piovere più forte. Se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa in più ma la seconda fila è comunque un buon risultato e ringrazio il team che ha fatto un gran lavoro”.