MotpGP Pramac Racing. Miller (P7) è 1° Independent Rider. Partenza pazzesca per Petrux, poi rallentato da un inconveniente tecnico - FOTOGALLERY

Michelin® Australian Motorcycle GP - The Race































Il Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix si conclude con la 7° posizione per Jack Miller - che saluta i propri tifosi nel Parc Ferme come primo Independent rider - e con la grande rimonta di Danilo Petrucci che chiude 12° dopo una partenza clamorosa rovinata però da un inconveniente tecnico.Jack e Petrux sono rispettivamente 6° e 8° in griglia e la loro partenza è fantastica. Alla prima curva Petrux gira primo e Jack terzo ma Danilo è subito costretto ad uscire di pista per un problema alla frizione. Jack lotta per il podio fino a metà gara poi perde un po’ di contatto. Il pilota australiano prova a spingere per recuperare il gruppo di testa ma non riesce a chiudere il gap.Petrux è costretto a tentare una rimonta impossibile dopo essere rientrato in pista ed aver accumulato quasi 20 secondi di ritardo dalla testa. Giro dopo giro riesce a recuperare posizioni e a sei giri dalla fine entra in zona punti. Alla fine Petrux chiude in P12 prendendo 4 punti preziosi che gli permettono di conquistare la sesta posizione nella classifica del campionato del Mondo e rimanere saldamente in corsa per il premio di First Independent rider a 11 punti da Cal Crutchlow. Punti importanti anche per Alma Pramac Racing che a due gare dalla fine detiene un vantaggio di 51 punti su LCR Honda nella classifica riservata ai Team Independent.P12 – Danilo Petrucci“E’ davvero un peccato. Fin dal warm up sentivo di avere un grande feeling. Sono andato in pista determinato e ho fatto la mia migliore partenza in carriera. Purtroppo alla seconda curva ho avuto un problema alla frizione. Mi dispiace molto ma queste sono le gare: una volta è il pilota a commettere un errore, un’altra volta è la moto a tradire. Ci rifaremo a Sepang”.P7 - Jack Miller“Se devo essere sincero mi aspettavo qualcosa in più ma sono comunque contento di questo risultato e di essere il primo pilota Independent. Sono partito bene anche se onestamente non pensavo di trovarmi in testa così presto. Nella parte centrale della gara ho cercato di salvare di gestire le gomme ma alla fine non avevo più margini per poter attaccare il gruppo del podio”.