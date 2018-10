Tennis, Serie A2 femminile: a Sassuolo il CT Siena cade per pochi punti decisivi

Il doppio composto da Corinna Dentoni e Chiara De Vito sfiora al super tie-break il punto del 2-2 finale

Per un soffio, per pochi punti girati male nel super tie-break del doppio decisivo, il Ct Siena non riesce ad uscire con un risultato positivo dalla trasferta sul campo dello Sporting Club Sassuolo, nella quarta giornata del Campionato di Serie A2 femminile.Chiara De Vito e Corinna Dentoni avrebbero ampiamente meritato di portare a casa il punto nel doppio, dopo un secondo set giocato con autorità e un super tie-break a lottare punto su punto contro Beatrice Torelli e Valeria Muratori: un po' di sfortuna e di mancanza di freddezza nei momenti decisivi non consentono di portare punti da Sassuolo, che fa leva su rapidi terreni indoor. Aveva illuso il successo iniziale della numero 1 senese Corinna Dentoni, ex numero 132 al mondo, contro Beatrice Torelli: grazie a Federica Guidetti e Valeria Muratori, la compagine di casa ribalta il punteggio, e da parte sua Chiara De Vito chiude una domenica sfortunatissima con due match persi al terzo set, per il rotto della cuffia.Nonostante la sconfitta, il Ct Siena rimane ampiamente in zona play-off in attesa del prossimo impegno a Torino contro la Stampa Sporting Club.Sporting Club Sassuolo – Ct Siena 3-1Corinna Dentoni (Si) b. Beatrice Torelli (Sa) 63 62Giulia Guidetti (Sa) b. Federica Grazioso (Si) 64 62Valeria Muratori (Sa) b. Chiara De Vito (Si) 46 75 62Torelli/Muratori (Sa) b. Dentoni/De Vito (Si) 63 26 10-8