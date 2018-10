Pareggio casalingo per il Siena Hockey contro Camaiore

Finisce in parità la sfida fra Siena e Camaiore: un 6-6 che lascia un po’ di amaro in bocca ai senesi che sono stati in vantaggio per gran parte della partita, ma che non sono riusciti a piazzare la zampata vincente vuoi per la propria imprecisione al tiro, vuoi per la bravura del portiere ospite Limena autore di numerose pregevoli parate.Il Siena fin da subito cerca di prendere in mano le redini della partita conquistandosi una apprezzabile supremazia nel possesso palla tale da permettere di costruire azioni che portino ad una conclusione a rete sicura e non affrettata, ma si trova a dover fare i conti con una difesa ordinata ed attenta degli ospiti. Per sbloccare la parità iniziale occorre attendere l’ottavo minuto quando Borracelli riesce a saltare un avversario e insaccare sotto l’incrocio dei pali il gol del vantaggio e 2 minuti più tardi è la volta di Achilli realizzare il raddoppio girando rapidissimo dietro porta e depositando la palla in rete. Strada spianata? Neppure per sogno, perché in un amen gli ospiti agguantano il pareggio ad opera di Lenci che prima finalizza una azione di contropiede e poi realizza un gol fotocopia di quello di Achilli per il 2-2: e siamo al 13’. Ma il Siena riprende subito a macinare gioco e si riporta in vantaggio al 15’. Achilli viene platealmente atterrato in area e l’arbitro Moretti indica immediatamente il dischetto del rigore; è lo stesso Achilli ad incaricarsi della battuta: la sua conclusione viene però parata da Limena ma l’allenatore-giocatore senese si reimpossessa della palla e stavolta centra il bersaglio. Segue una fase di sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che cercano di creare gli spazi per trovare la via del gol, ma sono le difese da ambo le parti, e quando serve i portieri, a farla da padrone. Serpeggia peraltro un po’ di nervosismo soprattutto fra gli ospiti tanto che ad una manciata di secondi dalla sirena Lenci commette un fallo tanto brutto quanto gratuito ai danni del portiere senese Sassetti e l’arbitro non ci pensa due volte a mandarlo anzitempo sotto la doccia. La conseguente punizione di prima viene affidata ad Achilli, ma Limena si oppone con successo ed il primo tempo si conclude sul 3-2 per il Siena.La ripresa comincia con il Camaiore con un uomo in meno, ma ben arroccato in difesa, mentre il Siena non riesce a sfruttare il vantaggio della superiorità numerica, anzi addirittura subisce un incredibile gol ad opera di Antonelli che si invola in contropiede e “buca” Sassetti. La gioia del pareggio è di breve durata, perché al 2’ il Siena riesce a sfruttare finalmente il vantaggio dell’uomo in più con Achilli che con una precisa conclusione sotto la traversa riporta in vantaggio i suoi. Al 7’ il Siena allunga ancora: Giorgi commette fallo grave ai danni di Nerozzi e va in panca puniti e stavolta Achilli trasforma da par suo la conseguente punizione di prima. A questo punto in Siena torna a gestire la partita, forte del doppio vantaggio, mentre gli ospiti cercano in tutti i modi di farsi sotto. I padroni di casa avrebbero l’opportunità di mettere in ghiaccio i 3 punti, ma sprecano malamente almeno un paio di ghiotte occasioni con Nerozzi e Lorenzini. Si arriva al 20’ e gli sforzi degli ospiti vengono concretizzati da Giorgi che prima in contropiede sigla il 5-4 e poi al 22’ impatta le sorti della gara complice anche una disattenzione collettiva della retroguardia senese. A 2’ dalla fine il Siena torna in vantaggio: è ancora una volta Achilli ad andare a bersaglio con un preciso rasoterra dopo essersi incuneato nella difesa ospite. Ma il Camaiore non è domo ed un minuto più tardi si riporta in parità grazie a Leonetti che trova il varco giusto per realizzare la rete del definitivo 6-6.: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Salvadori, Borracelli, Lazzeri, Nerozzi, Tisato, Tiezzi, Mariotti. All. Achilli: Mazza, Leonetti, Lenci, Francesconi, Brunelli, Brocchini, Antonelli, Giorgi, Limena. All. BianchiArbitro: Moretti di Follonica.Marcatori: 8’ Borracelli, 11’ Achilli, 12’ e 13’ Lenci, 15’ Achilli. S.t.: 1’ Antonelli, 2’ e 7’ Achilli, 20’ e 22’ Giorgi, 23’ Achilli, 24’ Leonetti.