Il Cus Siena promuove un Corso di Scherma per i giovani della Valdichiana

Una giornata di prova mercoledì 7 novembre per i ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti a Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi, Sarteano, Pienza e Torrita di Siena

Per essere un buono schermitore occorrono strategia e riflessi pronti perché l’avversario può sferrare un attacco in qualsiasi momento. Acquisire riflessi rapidi è uno dei tanti benefici, ma la scherma insegna un profondo rispetto sia della vittoria, sia della sconfitta ed il rispetto delle regole e della disciplina. Prendere decisioni difficili, analizzare i problemi e “pensare veloce su due piedi” aiuta a sviluppare competenze in aree diverse da quella propriamente motoria. Gli educatori stanno scoprendo, ad esempio, che la scherma può migliorare le prestazioni matematiche. Sono questi alcuni benefici della disciplina sportiva che viene proposta ai giovani della Valdichiana dal CUS Siena.La giornata di prova gratuita si terrà nel pomeriggio di mercoledì 7 novembre 2018 dalle 16.30, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi, in via Dante 35 a Chianciano Terme. Il corso è rivolto ai ragazzi e ragazze in età compresa fra i 6 e i 14 anni residenti a Chianciano Terme e nei comuni limitrofi di Montepulciano, Chiusi, Sarteano, Pienza e Torrita di Siena. Per partecipare a questa giornata di prove, entro il giorno lunedì 5 novembre 2018, va inviata una mail d’iscrizione al CUS Siena: info@cussiena.it. La giornata, promossa dal C.U.S. Siena, è organizzata in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme.Il corso sarà attivato se verranno raggiunti un minimo di 25 partecipanti. Le attività di dimostrazioni della disciplina sportiva iniziano alle ore 16.30 e saranno ripetute fino alle ore 19.00; per l’ultima dimostrazione i ragazzi devono arrivare entro le ore 18.30. Al termine della prova sarà possibile iscriversi a un corso di scherma promozionale di quattro lezioni che si svolgeranno nei successivi mercoledì 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre dalle ore 16.45 alle 18.00. Queste lezioni si terranno sempre nella stessa palestra delle scuole di Chianciano Terme. Il costo per la partecipazione al corso di quattro lezioni è Euro 30,00 (oltre a Euro 5,00 per il tesseramento assicurativo al C.U.S. Siena A.S.D.). Per partecipare alle lezioni occorre presentare un certificato medico sportivo non agonistico in corso di validità. Questo corso promozionale avrà luogo solo se si raggiungeranno un numero minimo di 15 con iscrizioni entro il giorno lunedì 12 novembre 2018. Nel caso in cui non venga raggiunto tale numero, gli iscritti verranno avvisati entro martedì 13 novembre. Per ogni chiarimento è possibile scrivere al CUS Siena info@cussiena.it o telefonare al numero 3337920070.