Tennis Serie A2 femminile: CT Siena a caccia dal pronto riscatto a Torino

Il Ct Siena è chiamato al pronto riscatto dopo la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie A2 femminile subita a Sassuolo. Nella seconda trasferta consecutiva in sette giorni le ragazze capitanate da Massimo Ardinghi saranno di scena domenica prossima (inizio ore 10.00) a Torino sui campi della Stampa Sporting. Un impegno esterno dai presupposti molto differenti rispetto a quello conclusosi negativamente in Emilia Romagna: la compagine torinese infatti può contare su una rosa solida ma senza picchi particolari, con giocatrici comprese tra le categorie 2.4 e 2.5, e in Piemonte si giocherà su terra rossa, su campi dove le tenniste senesi sono in grado di esprimere tutto il loro potenziale.Sulla carta il Ct Siena delle forti straniere Laura Pous Tio e Agnes Bukta e di Corinna Dentoni, fino a oggi sempre vincente in singolare, parte decisamente favorito, ma attenzione alle trappole che la sfida potrebbe presentare…