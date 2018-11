Tennis Serie A2: sfida ad alta quota in Valdichiana per il Tc Sinalunga

Domenica 4 novembre arriva il Tc Schio di Lorenzo Giustino, numero 207 delle classifiche mondiali

Dopo la turbolenta trasferta di Reggio Emilia, conclusasi con un buon pareggio per 3-3, domenica prossima (inizio ore 10.00) il Tennis Club Sinalunga torna sui campi di casa per la quinta giornata del campionato di Serie A2 maschile.Sarà sfida ad alta quota contro il Tc Schio, compagine che in classifica si trova soltanto una lunghezza più indietro di Sinalunga (ma con una partita in più). Sarà una sfida davvero interessante, perché in maniera analoga ai toscani i veneti possono contare su una coppia di primi singolaristi di livello assoluto: su tutti Lorenzo Giustino, numero 207 delle classifiche mondiali, che darà vita ad un match stellare contro il numero 1 del Tc Sinalunga. Fino a questo momento in prima posizione ha sempre giocato il brasiliano Bruno Sant’Anna, ma potrebbe essere finalmente la volta buona per il debutto dello slovacco Jozef Kovalik o del belga Yannick Mertens. Nei “vivai” il Tc Schio cala decisamente di livello, ed è qui che la compagine capitanata da Diego Alvarez può fare la differenza con i suoi giovani Gigante e Serafini e con il suo talentuoso maestro Giovanni Galuppo, fino a questo momento implacabili.