MotoGp, Pramac Racing: super venerdì a Sepang, Petrucci e Miller sempre in TOP 5 sia in FP1 che in FP2

Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Free Practices

Lo Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix inizia nel migliore dei modi per Alma Pramac Racing. Jack Miller e Danilo Petrucci (insieme a Maverick Vinales) sono gli unici piloti a classificarsi nelle prime cinque posizioni sia le FP1 che le FP2 chiudendo poi la classifica combinata rispettivamente in 5° e 7° posizione.Jack va forte sia sul passo gara che nel giro veloce e dopo aver finito le FP1 al quarto posto, nelle FP2 si migliora ancora – girando sempre da solo – chiudendo in terza posizione a soli 163 millesimi dal miglior tempo di Rins.Anche Petrux è incisivo sul time attack mentre sul passo gara deve ancora sistemare qualche dettaglio. Il pilota di Terni chiude al quinto posto sia la FP1 che la FP2 e nella classifica combinata è settimo a 40 millesimi di secondo dal compagno di squadra ma con un ideal time che lo proietterebbe al terzo posto.P7 – Danilo Petrucci“Siamo messi bene in termini di velocità ma non so se sul passo gara possiamo essere altrettanto veloci giro dopo giro. Quando le gomme iniziano a scaldarsi sento una vibrazione che mi fa perdere grip. Ancora non ho provato la soft e lo faremo domani. Per la qualifica c’è grande fiducia”.P5 - Jack Miller“Mi sono divertito molto oggi e sono soddisfatto per ciò che abbiamo fatto sia nelle FP1 che nelle FP2. Sono molto fiducioso perché siamo veloci sia sul passo gara che sul lap-time. Domani dovremo lavorare anche sulle gomme per capire quale sia la scelta migliore per la gara”.