Pattinaggio corsa, Laura Perinti docente al corso allenatori Fisr

Lezione su “metodologia dell’allenamento”. I complimenti della Polisportiva Mens Sana

Grande soddisfazione per Laura Perinti, direttrice tecnica della prestigiosa sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871: dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici è arrivata infatti la convocazione per una docenza di Laura Perinti al corso allenatori di primo livello, organizzato dalla stessa Fisr e da Coni a Montesilvano (Pescara) nei giorni 8-10 novembre. Laura Perinti terrà le lezioni su “Metodologia dell’allenamento” agli aspiranti allenatori Fisr.“Grande soddisfazione e grandi complimenti miei personali e di tutta la giunta direttiva della Polisportiva – commenta il presidente Antonio Saccone – per questo prestigioso incarico. Laura Perinti, dopo aver collezionato successi durante la sua carriera agonistica, ha messo a disposizione della nostra sezione Pattinaggio Corsa tutte le sua capacità umane e tecniche e i risultati, in questi anni, sono stati di assoluto livello, con la conquista di undici Scudetti e tanti atleti biancoverdi convocati nelle rappresentative nazionali. Risultati che sono, con questa convocazione, riconosciti anche dalla federazione”.“Laura Perinti - commenta il direttore sportivo Gianluca Marzucchi – è un esempio di professionalità e di umanità e questo è il giusto riconoscimento della Federazione al suo lavoro. Ha fatto crescere in maniera esponenziale la nostra sezione a livello nazionale e internazionale e il fatto che sia chiamata a insegnare ad un corso così importante ci riempie di soddisfazione”.