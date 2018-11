MotoGP, qualifiche convincenti per Alma Pramac Racing: Miller 5° e Petrucci 6°

Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Qualifying

Le qualifiche dello Shell Malaysian Motorcycle Gran Prix - iniziate con forte ritardo a causa dell’abbondante pioggia caduta prima delle Q1 - si concludono con un risultato molto positivo per Jack Miller e Danilo Petrucci che partiranno domani rispettivamente dalla seconda e terza fila.Dopo aver conquistato direttamente la Q2 grazie ad una superba FP3 (Jack 3° e Petrux 6°), sul circuito di Sepang ancora abbondantemente bagnato i due piloti di Alma Pramac Racing sono grandi protagonisti della prima run (Petrux 2° e Jack 3°) non riuscendo però nel secondo time attack ad ottenere il meglio dalle gomme rain. Jack Miller partirà domani dalla sesta posizione e Danilo Petrucci dalla settima nel #MalaysianGP che è stato anticipato alle 13 (local time) in virtù delle ingenti piogge previste nel pomeriggio.AGGIORNAMENTO - A seguito di una penalizzazione per guida irresponsabile per aver ostacolato Andrea Iannone, Marc Marquez è stato penalizzato di sei posizioni. Conseguentemente Jack Miller partirà dalla quinta posizione e Danilo Petrucci guadagna una fila e si schiererà in sesta posizione in griglia.P7 – Danilo Petrucci“Dopo la prima run avevo molta fiducia. Abbiamo deciso di provare la gomma rain morbida al posteriore ma soltanto dopo abbiamo capito che era meno performante rispetto alla media. Non so quali saranno le condizioni meteo domani ma ho fiducia di poter stare nella Top 5”.P6 - Jack Miller“Se devo essere sincero ero convinto di poter conquistare la prima fila ma nel secondo time attack la gomma anteriore ha iniziato a deteriorarsi molto. Partire in seconda fila è comunque un buon risultato anche alla luce del passo gara che in tutto il week end è stato molto positivo”.