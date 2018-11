Tennis, Serie A2 femminile: il CT Siena domina a Torino

Pous Tio e Dentoni guidano la compagine di Vico Alto ad un rotondo successo sui campi della Stampa Sporting

Il ko patito nella trasferta di sette giorni fa di Sassuolo è già dimenticato: il Ct Siena lo fa nel migliore dei modi, andando a vincere per 4-0 sui campi della Stampa Sporting a Torino nella seconda trasferta consecutiva designata dal calendario, valevole per la quinta giornata del Campionato di Serie A2 femminile.La forza della compagine torinese non è paragonabile a quella delle emiliane, ma capitano Massimo Ardinghi non rischia nulla e schiera entrambe le sue “big”, la spagnola Laura Pous Tio e Corinna Dentoni, che chiuderanno i conti già ai singolari assieme a Chiara De Vito. L’unica a tentennare un po’ è proprio l’avvenente Corinna, che inizia nel peggiore dei modi il suo match contro Elisa Andrea Camerano e subisce addirittura un pesante 6-0: già dai primi punti del secondo tuttavia la massese ritrova sé stessa, realizza 5 games di fila e poi domina anche il terzo set, mostrando una netta superiorità messa in dubbio dal parziale di apertura. Molto più semplici i punti conquistati dalla Pous Tio, ex professionista con un passato tra le prime ottanta giocatrici del pianeta, e della vivaista De Vito.Stampa Sporting Torino – Ct Siena 0-4Laura Pous Tio (S) b. Federica Sema (T) 61 60Corinna Dentoni (S) b. Elisa Andrea Camerano (T) 06 63 61Chiara De Vito (S) b. Alessia Bellotti (T) 64 60Dentoni/De Vito (S) b. Camerano/Tagliente (T) 64 63