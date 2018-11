Tennis, Serie A2: domenica di gloria per il Tc Sinalunga contro Schio

Il club senese domina i forti avversari di giornata e volano in classifica: i play-off sono ad un passo

E’ una domenica di gloria la quinta giornata del campionato di Serie A2 maschile per il Tennis Club Sinalunga. Quel che sembrava un impegno casalingo molto difficile contro il forte Tc Schio si trasforma in un tripudio e in una vittoria per 6-0, in cui i veneti non riescono a raccogliere neppure un punto di consolazione.Lo splendido cammino del team capitanato da Diego Alvarez prosegue a gonfie vele, e continuano ad essere tanti gli elementi positivi palesati dal campo. In primis la solidità e la forza dei due giovani vivaisti Marcello Serafini e Matteo Gigante, ancora una volta a segno in singolare: questa volta Gigante se la vede bruttissima contro Pietro Pettinà e, dopo tre set di estrema lotta, riesce a spuntarla al tie-break del terzo set. L’altro aspetto che fa sorridere i sinalunghesi è il bel debutto, a fianco del brasiliano Bruno Sant’Anna, del belga Yannick Mertens: il valore del tennista fiammingo, numero 325 al mondo con un passato tra i primi 200 giocatori del ranking ATP, appare in tutta la sua forza nel singolare dominato contro il giovane austriaco Lukas Neumayer e in doppio assieme a Pietro Licciardi.Grazie al successo su Schio, il Tc Sinalunga è saldamente al secondo posto in classifica dietro Torre del Greco ad una sola vittoria dalla certezza matematica di accedere ai play-off: basterà infatti vincere un solo incontro nelle prossime due trasferte per garantire il proseguo del cammino nella seconda fase.Tc Sinalunga – Tc Schio 6-0Bruno Sant’Anna (Si) b. Riccardo Ghedin (Sc) 62 62Marcello Serafini (Si) b. Leonardo Da Rigo (Sc) 64 63Matteo Gigante (Si) b. Pietro Pettinà (Sc) 46 63 76Yannick Mertens (Si) b. Lucas Neumayer (Sc) 62 60Licciardi/Mertens (Si) b. Neumayer/Broccardo (Sc) 63 60Serafini/Gigante (Si) b. Bosa/Ghedin (Sc) 63 16 10-5