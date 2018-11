Pallamano, presentata la nuova maglia della Ego Handball al SIPA

Sono state presentate oggi nei locali che ospitano il SIPA, Siena International Photography Award, presso la ex-distilleria “Lo Stellino” di via Fiorentina, le nuove maglie della Ego Handball Siena.Nella cornice del prestigioso concorso fotografico sono state svelate le nuove divise targate Mizuno Italia, che i giocatori della formazione senese indosseranno a partire dalla sfida di Merano.“E’ per noi un enorme piacere – ha detto il presidente Marco Santandrea - presentare le maglie con cui i nostri ragazzi scenderanno in campo già da domani nella splendida cornice del Siena International Photography Award, nate dallo studio con la Mizuno Italia, nostro partner tecnico. Abbiamo intrapreso questa avventura quest’estate e siamo contenti della risposta che stiamo avendo, in particolare dell’entusiasmo che stiamo generando nelle scuole che ci fa ben pensare anche per l’avvio dei corsi delle giovanili che inizieranno il prossimo 15 novembre”.“Siamo contenti di aver supportato questa iniziativa – ha commentato Luca Venturi, Founder del Siena International Photography Award - perché ci rivediamo molto in questo progetto. Siamo giovani come lo è questa nuova esperienza sportiva e per noi è un onore essere al fianco di un progetto nuovo, con cui riusciremo a fare qualcosa di interessante per la città”.La Ego Handball Siena esordirà con le nuove maglie da gioco domani, sabato 10 novembre, a Merano.L’esposizione fotografica è aperta fino al 2 dicembre 2018. Info https://sipacontest.com/