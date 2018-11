Tennis Serie A2 femminile: sfida da brividi a Vico Alto contro Lumezzane

Il Ct Siena si gioca le chance di qualificarsi per i play-off contro la capolista del girone

E’ la partita più importante e delicata del girone quella che vedrà di fronte il Ct Siena contro il BAL Lumezzane per la sesta giornata del campionato di Serie A2 femminile. La situazione in classifica del secondo raggruppamento appare quanto mai intrigata, con tre squadre appaiate nel giro di un punto: la compagine senese segue di una lunghezza proprio la capolista Lumezzane, che condivide il primato con lo Sporting Sassuolo.Date queste premesse, va da sé che la sfida di domenica 11 novembre (ore 10.00) sui campi di Vico Alto assume un’importanza fondamentale. In caso di vittoria Dentoni e compagne metterebbero a segno il passo decisivo per l’accesso ai play-off nazionali e sarebbero pienamente in corsa per il primo posto nel girone, il pareggio è un risultato che lascerebbe tutto inalterato in vista dell’ultima giornata mentre una sconfitta metterebbe addirittura a repentaglio il proseguimento dell’avventura stagionale. Sarà un match da giocarsi punto a punto, con la straniera del Ct Siena contro la numero 1 lombarda Giorgia Brescia (attuale numero 345 delle classifiche mondiali) e Corinna Dentoni presumibilmente opposta a Ylena In-Albon, interessantissima svizzera vittoriosa lo scorso anno degli Internazionali Under 18 di Santa Croce e già salita alla posizione numero 240 del ranking WTA.