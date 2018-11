Tennis, Serie A2: il TC Sinalunga di scena sulla sivolosa erba pavese

Sant’Anna e compagni sul campo dell’AMP Pavia cercano il punto mancante per la matematica qualificazione ai play-off

Manca solo una partita vinta da conquistare nelle prossime due trasferte al Tennis Club Sinalunga per accedere matematicamente ai play-off del campionato di Serie A2 maschile. Un obiettivo minimo che non può spaventare questo Sinalunga visto fino ad oggi, sempre a segno ad eccezione del pareggio ottenuto sul campo del Ct Reggio Emilia. Scaramanzie di rito a parte, non sarà un problema cogliere una singola vittoria: il reale obiettivo per i ragazzi capitanati da Diego Alvarez è quello di ottenere il primo posto nel girone, possibile soltanto uscendo con un risultato positivo dal match tra due weekend contro la capolista New Tennis Torre del Greco.Prima tuttavia c’è da affrontare la trasferta di questa domenica (inizio ore 10.00) in casa dell’AMP Pavia. Sull’erba sintetica lombarda è proprio la superficie velocissima il primo motivo di insidia per la compagine chianina, che si è dimostrata decisamente più a suo agio sulla terra rossa: a parte Marco Miceli, i vari Sant’Anna e Licciardi prediligono senza dubbio il mattone, mentre la coppia di “big” pavesi composta da Riccardo Bonadio (numero 396 al mondo) e dal ceco Jan Hernych, con un passato tra i primi 60 del ranking ATP, non disdegna affatto di giocare sui prati verdi…