Pallamano, la Ego Handball Siena espunga Merano

ALPERIA MERANO-EGO HANDBALL SIENA 23-30 (12-15)

Importantissima vittoria per la Ego Handball Siena che dopo la lunga pausa del campionato, espugna il campo di Merano battendo i padroni di casa dell’Alperia per 23-30.Dopo 3’ di gioco le due formazioni sono sul 2-2. Partita equilibrata con Borgianni che all’11’ porta in vantaggio la Ego (6-7). I senesi tengono il vantaggio. Nelson segna la rete del 7-8 al 15’ e dà il via al break senese (8-11 al 16’). Restrepo segna la rete del 10-13, Merano accorcia le distanze ma il colombiano trova subito la rete (11-14 al 25’). La Ego Handball chiude va a riposo sul 12-15. Nel secondo tempo Siena allunga e dopo due minuti sono sei le reti che separano le due formazioni (12-18). Al 9’ Restrepo porta i suoi sul 15-21, Merano replica, ma Borgianni va a bersaglio. Nelson realizza la rete del 17-23 al 14’. Arriva la risposta dei padroni di casa, ma la Ego risponde subito per il 18-24 a metà secondo tempo. Al 21’ sono sette le reti di differenza tra le due formazioni (20-27). La Ego Handball tiene il vantaggio e va a conquistare la sua prima vittoria esterna, battendo l’Alperia Merano per 23-30.Al termine della gara Sebastian Restrepo, autore di 10 reti, è stato premiato come miglior giocatore della gara.“Abbiamo preparato bene la partita – ha commentato Alessandro Fusina a fine gara -. Conoscevamo i loro punti di forza e sapevamo che hanno una batteria di terzini importanti che deve essere innescata nel modo giusto. Abbiamo bloccato il loro centrale ed impedito che i loro tiratori ci potessero fare male. Una prova molto positiva da parte nostra sia in difesa, ma anche in attacco, dove abbiamo trovato soluzioni importanti”.: Gufler 4, Martinati, Raffl, Rottensteiner 2, Starkevic 6, Stricker A., Stricker La., Stricker Lu. 5, Trojer 1, Brantsch 1, Glisic Dr, Dal Medico, Glisic Du., Glisic, Suhonjivic 2, Campestrini 2, Prantner. All. Blaas: Ciani, Garcia, Bevanati; Petrangeli, Pesci 5, Pelacchi 1, Vermigli, Santinelli 1, Bellini 1, Varvarito, Borgianni 4, Knoll, Rotunno, Nelson 8, Restrepo 10. All. Fusina