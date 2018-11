Tennis Serie A2: il Tc Sinalunga abbonato ai pareggi sui campi in veloce

A Pavia, come a Reggio Emilia, i senesi si fermano sul 3-3 e consolidano il secondo posto nel girone

Si conclude con un pareggio per 3-3 la difficile trasferta del Tennis Club Sinalunga sul campo dell’AMP Pavia, per la sesta giornata del campionato di Serie A2 maschile: la trama che si sviluppa sui rettangoli in erba sintetica pavesi ricorda da vicino quella già vissuta a Reggio Emilia, anche in quel caso disputata su un terreno di gioco veloce, non proprio amato dai “terraioli” senesi, e anche in quel caso terminata in parità.La sfida cammina sul filo dell’equilibrio dall’inizio alla fine, ma rimane un rimpianto: quello legato al match del belga Yannick Mertens, che sembrava indirizzato verso una vittoria in due set ma che non è riuscito a chiudere la pratica nel tie-break del secondo ed ha assistito alla furiosa reazione di Riccardo Bonadio, friulano dal rovescio fatato. In caso di esito diverso probabilmente si sarebbe verificato un altro risultato finale, considerando anche le perentorie affermazioni di Pietro Licciardi contro Riccardo Maiga e di Giovanni Galuppo contro Federico Chiesa. Ma sul 2-2, anziché sul 3-1, anche la tattica è cambiata e il Tc Sinalunga non è andato per il sottile, schierando il doppio forte Licciardi/Mertens e assicurandosi il punto del pareggio, mentre Galuppo/Gigante nel campo adiacente venivano sconfitti da Bonadio/Maiga.Il 3-3 in terra pavese consolida il secondo posto nel girone per il Tc Sinalunga, a tre lunghezze di svantaggio dal New Tennis Torre del Greco (avversario dell’ultima giornata) e a tre lunghezze di vantaggio rispetto al Ct Reggio Emilia.AMP Pavia - Tc Sinalunga 3-3Pietro Licciardi (S) b. Riccardo Maiga (P) 64 62Alberto Comasco (P) b. Marcello Serafini (S) 63 64Giovanni Galuppo (S) b. Federico Chiesa (P) 61 61Riccardo Bonadio (P) b. Yannick Mertens (Si) 46 76 62Licciardi/Mertens (S) b. Comasco/Chiesa (P) 60 61Bonadio/Maiga (P) b. Galuppo/Gigante (S) 63 62