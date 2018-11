Tennis, Serie A2 femminile: CT Siena show, spazzata via la capolista Lumezzane

Pous Tio e Dentoni guidano la compagine di Vico Alto ad un rotondo successo sui campi della Stampa Sporting

La versione migliore del Ct Siena va di scena nella sfida al vertice contro la capolista BAL Lumezzane, sesta giornata del Campionato di Serie A2 femminile. Serviva una prestazione di livello contro una compagine forte come quella lombarda, ma le ragazze capitanate da Massimo Ardinghi sono andate oltre ogni più rosea aspettativa, conquistando un successo tondo, senza perdere nemmeno un punto: grazie a questo risultato il team di Vico Alto si assicura il secondo posto nel girone in vista dell’ultima giornata della fase a gironi.Tutti e tre i singolari sono partite delicatissime, e in tutti i match le tenniste senesi sono perfette nei momenti decisivi a primeggiare sulle avversarie. La vittoria più facile è quella di Corinna Dentoni, in teoria nella partita più difficile, contro la giovane speranza svizzera Ylena In-Albon, diciannovenne numero 235 al mondo, vincitrice lo scorso anno negli Internazionali di Santa Croce: ma la Corinna vista oggi è quella dei giorni migliori, che ha sfiorato le prime cento posizioni nel ranking WTA. Sia Laura Pous Tio che Chiara De Vito sono costrette ad approdare al terzo set, e in entrambi i casi sono brave a mettere la quinta proprio nel momento cruciale: niente male se consideriamo il valore delle avversarie, soprattutto di quella della spagnola, la numero 345 al mondo Georgia Brescia. Vincendo anche il doppio con la coppia Pous Tio/De Vito il Ct Siena manda definitivamente al tappetto l’ormai ex capolista BAL Lumezzane.Ct Siena – BAL Lumezzane 4-0Laura Pous Tio (S) b. Georgia Brescia (L) 46 62 64Corinna Dentoni (S) b. Ylena In Albon (L) 64 63Chiara De Vito (S) b. Eleonora Canovi (L) 62 26 63Pous Tio/De Vito (S) b. In Albon/De Ponti (L) 64 06 10-7