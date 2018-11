Mens Sana Karate, Cesare Banfi convocato in Nazionale

“Chiamata” anche per Antonio De Luca come tecnico

Cesare Banfi, atleta di punta della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana 1871, è stato convocato per il raduno della Nazionale, in programma dal 25 al 27 novembre a Ostia presso la sede Fijlkam. Assieme a Banfi è stato convocato anche il tecnico Antonio De Luca, responsabile del corso agonisti di karate della Mens Sana, che segue da anni la punta di diamante della sezione. Una doppia soddisfazione per la sezione biancoverde e per tutta la Polisportiva.“Era nell’aria e onestamente ci speravamo parecchio, ma non ne avevamo la certezza – sostiene il Maestro di Karate, Antonio De Luca - Cesare è un ottimo atleta e quest’anno ha fatto veramente bene, è stato protagonista di un periodo ricco di risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale, tanto che ora è 35’ al mondo nella sua categoria (Cadetti -70kg). Mai un atleta della sezione di karate della Mens Sana era salito così in alto. La convocazione a un raduno della nazionale è un traguardo importante e spero vivamente che serva da ulteriore stimolo per fare ancora meglio, perché gli obiettivi nella vita non finiscono mai, specialmente per chi fa sport a livello agonistico. Questo chiaramente vale anche per il sottoscritto, visto che sarò presente anche io come tecnico. Ora ci attende un finale di stagione durissimo con i campionati italiani a squadre il prossimo 25 novembre e poi il 15 dicembre la quarta tappa della Youth League – Karate 1 a Venezia, il top del karate mondiale a livello giovanile. Il prossimo anno poi sarà ancora più difficile perché Cesare salirà di nuovo di categoria, sia come peso che come età. Quindi ci sarà davvero da battagliare forte, ma statene certi che noi ci faremo trovare pronti”.