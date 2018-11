Pugilistica Colligiana e Boxing Club Siena, a Colle il primo ''Trofeo del Cristallo''

Sabato 24 novembre, nella consueta location della palestra comunale in via Buonriposo in località Gracciano a Colle di Val d'Elsa, Pugilistica Colligiana e Boxing Club Siena, oltre a validi atleti della Samurai Boxe Firenze, sfideranno i pugili di una agguerrita selezione abruzzese.Sarà la terzultima riunione organizzata questo anno dalla Pugilistica Colligiana, intenzionata ad allestire, nel prossimo dicembre, un maestoso evento di boxe riservato ai pugili professionisti.Le due compagini senesi, grazie alla consueta collaborazione logistica, tenteranno di aggiudicarsi il primo "Trofeo del Cristallo”, apposito premio che spetterà al team in grado di aggiudicarsi il maggior numero di vittorie nella serata pugilistica.I ragazzi dei maestri Castellucci (Pugilistica Colligiana) e Achille Cocco del Boxing Club Siena sosterranno incontri complessi dal punto di vista tecnico-tattico, aspetto che dovranno accompagnare ad un elevato grado di aggressività per contrastare la selezione avversaria.Saliranno sul quadrato per la Pugilistica Colligiana Tanzini, al rientro dopo una lunga esperienza di studio all’estero, Scasserra, chiamato a confermare quanto di buono mostrato nette match disputati quest’anno, Iannarelli, prossimo al passaggio nella categoria Elite, Valerio Nardomarino, da poco inserito nella categoria Senior. Il Boxing Club Siena presenterà Piras, peso leggero ancora imbattuto e Tommaso Altavilla, al rientro dopo un lungo stop. La Samurai Boxe Firenze sarà rappresentata da Markus Alen e Belotti, all’ultimo incontro tra i senior prima del passaggio tra gli Elite.Match clou della serata sarà quello che vedrà Filippo Piras, pugile volterrano tesserato presso il Boxing Club Siena del maestro Cocco, opposto all’amico Valerio Nardomarino, esperto peso leggero della Pugilistica Colligiana. I due atleti, nell’ambito del rapporto di fraterna collaborazione esistente tra Pugilistica Colligiana e Boxing Club Siena, frequentemente si allenano insieme, quindi si conoscono a memoria; si tratterà inoltre di una rivincita, visto che ad ottobre a prevalere per un’inezia fu Piras.Attenta, come al solito la presentazione della riunione pugilistica del maestro Castellucci: “Cercheremo di offrire, come spesso accade, un discreto spettacolo pugilistico; la priorità è far crescere ancora i ragazzi in vista dei prossimi impegni sportivi federali; in ogni caso ci aspettano altre due riunioni prima della sosta invernale, quindi occorre stare sul pezzo ed allenarsi duramente”.Per Achille Cocco “è importante rimarcare che la collaborazione tra le due società permetterà di dare alla luce un nuovo Trofeo, che ovviamente speriamo di esporre nella bacheca del nostro Boxing Club Siena”.Appuntamento dunque a Gracciano, sabato 24 novembre dalle 16.30, per il primo Trofeo pugilistico del Cristallo